Litauer sigtet for nordjysk minkkup er udleveret til Danmark

Manden er sigtet for at have stjålet minkskind for to millioner i 2016. Han stilles tirsdag for en dommer.

En 34-årig mand, der er sigtet for at stjæle minkskind i Nordjylland, til en værdi af cirka to millioner kroner, blev mandag udleveret fra Sverige til Nordjyllands Politi.

- Betjente er mandag sejlet til Sverige for at hente ham, og vi har været nok afsted, i forhold til at sikre at han ikke kunne flygte, siger politikommissær ved Nordjyllands Politi Sune Myrup.

Millionkuppet fandt sted ved en minkfarm i Jerup i Vendsyssel i 2016. Her skar han ifølge politiet en container op og stjal de kostbare skind.

Tirsdag stilles han for en dommer ved Retten i Hjørring med krav om varetægtsfængsling. Det er uvist, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

Manden, der er litauisk statsborger, har været eftersøgt siden 6. april 2017, hvor han af en dommer blev fængslet in absentia (uden at være til stede, red).

Beviserne mod manden er indsamlet lige efter tyveriet.

- Når vi har så store indbrud, er der meget store undersøgelser på stedet, og det er her, der er fundet nogle effekter, som gjorde, at vi kunne identificere den her person.

Allerede sidste efterår blev manden anholdt i Sverige, hvor han afsonede en dom for berigelseskriminalitet - ikke af minkskind. Nordjyllands Politi har derfor ventet på, at manden blev færdig med at afsone, så han kunne udleveres til Danmark.

Ifølge politiet er den 34-årige en del af en omrejsende professionel gruppe, som laver organiseret berigelseskriminalitet i flere lande.

Alligevel er der ikke yderligere sigtelser i sagen.

- Vi kan selvfølgelig ikke afvise, at der har været flere til at hjælpe, men vi har kun identificeret ham ud fra efterforskningen. Umiddelbart er det ham, der er den centrale person i sagen, siger politikommissæren.

Han er tilfreds med sagens forløb og samarbejdet med udenlandske myndigheder.

- Vi er dels tilfredse med selve anholdelsen, men også med det samarbejde, som vi har med de udenlandske politimyndigheder, der gør, at vi nu har fået udleveret den mistænkte til retsforfølgelse i Danmark, siger Sune Myrup.