Liste: Når mor og far slår ihjel

Onsdag blev to børn og deres far fundet døde i et hus lidt uden for Stenstrup på Sydfyn. Ifølge Fyns Politi har faren slået børnene ihjel og derefter taget sit eget liv.

Sagen er ikke et enestående tilfælde i Danmark. Vi har her samlet en række sager, hvor forældre har slået sine børn ihjel.





19. marts 2018: En pige på tre og en dreng på fem blev mandag den 19. marts fundet døde i Kolding. Sydøstjyllands Politi meddelte dagen efter, at det var børnenes 35-årige far, der havde slået dem ihjel. Derefter tog han sit eget liv.

9. januar 2017: En 45-årig familiefar dræbte sin 42-årige kone og deres fire børn i et parcelhus i Amstrup Bakker. Herefter valgte manden at tage sit eget liv. Børnene var henholdsvis 3, 6, 11 og 16 år.

3. august 2016: En 51-årig mand fra Odense dræbte sin otteårige datter i et parcelhus i en forstad tæt ved Odense. Det kostede manden 14 års fængsel. Han dræbte datteren ved at klæbe hendes mund til med gaffertape, trække to plastikposer over hendes hoved og derefter gennem flere minutter og ad to omgange at klemme til om hendes næse, mund og hals. Manden forsøgte efterfølgende at dræbe sig selv.

30. oktober 2016: En 27-årig syrisk kvinde og hendes to døtre blev fundet døde i en fryser i en lejlighed i Aabenraa. Kvindens mand, der også var far til børnene, flygtede efterfølgende ud af Danmark og blev internationalt efterlyst. Senere blev han idømt livsvarigt fængsel i sit hjemland, Syrien.

15. juni 2016: En niårig pige blev dræbt af sin 27-årige mor i Bindslev i Vendsyssel, da moren stak pigen i halsen med en filetkniv, mens hun sov. Moren forsøgte efterfølgende at tage sit eget liv ved at skære sig i håndleddet. Faren til pigen var på dette tidspunkt ude at lufte hund, mens parrets søn sov i et andet rum. Moren ringede til faren under gåturen for at fortælle, at hun elskede ham, men at hun og datteren måske ikke ville være i live, når han kom hjem.

11. juni 2016: En halvandet år gammel dreng blev fundet død i sin fars lejlighed i Albertslund. Drengens mor fandt ham livløs på en seng og forsøgte at genoplive ham. Det viste sig, at drengen på dette tidspunkt havde været død i fire timer. Faren havde kvalt ham. Efterfølgende blev faren fundet død efter at være blevet ramt af et tog.

24. februar 2016: En gartner på Mariebjerg Kirkegård i Gentofte fandt to lig. En 69-mand havde først slået sin 25-årige datter ihjel, hvorefter han tog sit eget liv. Datteren var multihandicappet og havde i flere år boet på en institution for udviklingshæmmede voksne. Faren havde i længere tid kæmpet for at forbedre sin datters vilkår. I en afskedsmail til sine naboer havde han forklaret, at han havde fået nok af situationen og ikke længere kunne holde det ud.

1. januar 2016: En 38-årig kvinde sprang ud fra sjette sal i en bygning på Rigshospitalet med sin søn på fire måneder i favnen. Begge personer omkom. Københavns Politi havde umiddelbart ingen forklaring på hændelsen.

10. december 2015: En fireårig dreng blev fundet død i en lejlighed i Aarhus. Drengens mor indrømmede efterfølgende at have kvalt sønnen med en pude. Hun forklarede, at hun ikke længere kunne overskue, hvordan sønnen skulle få et godt liv.

15. oktober 2015: En 36-årig dansk/thailandsk kvinde sprang ud fra tredje sal fra en lejlighed i Høje-Taastrup. I favnen havde kvinden sin toårige datter. Begge døde.