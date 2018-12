Lig dukker op i drabsmistænktes bil på bunden af havn

Siden oktober 2017 har politiet ledt efter Bent Ovesen fra Kolding i forbindelse med drabet på hans kone Aase. Nu har politiet fundet et lig i en bil, som efter alt at dømme tilhører Bent Ovesen.

Bilen blev fundet torsdag aften, da dykkere fra søværnet foretog en rutinemæssig test af udstyr i Kolding Lystbådehavn.

- Bilen er blevet bjærget her til formiddag, og i den forbindelse finder vi et lig i bilen. Vi ved ikke, hvem det er. Det skal vi nu have undersøgt, siger efterforskningsleder Frede Nissen fra Sydøstjyllands Politi fredag formiddag.

Endnu har politiet ikke med sikkerhed slået fast, at der er tale om Bent Ovesens bil, som har været efterlyst siden drabet. Men meget tyder på det.

- Jeg kan bekræfte, at der er tale om en Ford Mondeo, som svarer til den, der har været efterlyst, og nummerpladerne på bilen tilhører Bent Ovesen, fortæller Frede Nissen.

Efterforskningslederen kan fredag formiddag ikke sige noget om, hvor længe liget har befundet sig under vand.

Det var Bent og Aase Ovesens datter, som tilbage i oktober 2017 fandt liget af sin mor på forældrenes bopæl på Christiansøvej i Kolding.

En obduktion af liget bekræftede politiets teori om, at der var tale om et drab. Men allerede inden da havde efterforskerne meldt ud, at kvinden ikke var død af naturlige årsager.

Bent Ovesen var der ingen spor af, og mistanken faldt derfor på ham, og han blev efterlyst, såvel herhjemme som internationalt gennem Interpol.

Bent Ovesen ville i dag være 64 år.

Frede Nissen forventer, at politiet først i næste uge vil have et svar på, om liget i bilen er Bent Ovesen.