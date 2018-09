Da en 29-årig mand i slutningen af februar flere gange havde sex med en 14-årig pige, blev pigen ikke voldtaget. Det slår Retten i Kolding fredag fast.

Retten har dog kendt manden skyldig i tre gange at have haft samleje med barnet samt i anden seksuel omgang end samleje.

Episoderne fandt sted på pigens værelse mellem 24. februar og 26. februar. Den 29-årige vejlenser kendte pigens stedfar, og da han gik fra sin kæreste, flyttede han midlertidigt ind hos familien.

Derfor var manden en form for "legeonkel" for pigen, har moren fortalt i retten.

- Han var hendes ven og legeonkel. De spillede Minecraft og legede sammen på den måde, som normale voksne leger med børn, sagde hun ifølge Vejle Amts Folkeblad.

Moren havde ikke opdaget noget bemærkelsesværdigt ved forholdet mellem de to.

Vejlenseren har dog fortalt, at hans forhold til pigen gradvist udviklede sig. Eksempelvis nussede de hinanden, mens de så fjernsyn.

Efter at de en dag havde spillet computer på pigens værelse, var de ifølge manden rykket tættere sammen, begyndt at kysse og havde til sidst sex. Samtidig lå pigens mor og stedfar og sov på første sal i huset.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad, der er til stede i retten.

Pigen har derimod i retten forklaret, at hun tre gange blev tvunget til at dyrke sex med manden både vaginalt, oralt og analt. Hun forklarede, at hun afviste ham flere gange, men at han tvang hende.

Legeonklen benægter, at de havde analsex, og ifølge ham havde de kun sex to gange. Den 14-årige indvilgede i det, har han sagt i retten.

Sagen kom frem, da pigen fortalte sin mor, at hun var blevet voldtaget af husets gæst.

Pigens bistandsadvokat, Rasmus Sølberg, har rejst et erstatningskrav på 150.000 kroner til pigen.

Der var uenighed blandt rettens medlemmer om, hvorvidt der var tale om voldtægt. Fire mente, at legeonklen skulle kendes skyldig i voldtægt, mens fem talte for frifindelse.

Der ventes dom fredag eftermiddag.