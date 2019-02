Landsret udviser 16-årig efter knivoverfald på Bakken

Pakistansk dreng begik røverier og et farligt overfald. Han kom til Danmark, da han var syv-otte år.

En 16-årig pakistansk dreng er blevet udvist af Danmark efter et farligt overfald med kniv på Bakken nord for København.

I en dom forleden har Østre Landsret valgt at skærpe sanktionen markant i forhold til byrettens afgørelse. Han har for altid fået forbud mod at rejse ind i Danmark.

I den oprindelige afgørelse fra Retten i Lyngby var resultatet, at drengen ikke blev udvist, men fik en advarsel i medfør af udlændingeloven, oplyser landsretten onsdag.

Han var næsten 16, da forbrydelsen på Dyrehavsbakken i Klampenborg i maj sidste år fandt sted.

Offeret var en dreng på 14, som var ude at fejre blå mandag sammen med nogle jævnaldrende.

På et tidspunkt opstod der uoverensstemmelser mellem to grupper i området ved radiobilerne. Lidt senere, ved 22-tiden, blev den 14-årige stukket med kniv blandt andet i brystet og i begge baller.

I forbindelse med efterforskningen udsendte Nordsjællands Politi flere gange appeller om hjælp til at indkredse gerningsmændene. Blandt andet blev der offentliggjort fotos af ti unge.

I byretten blev den den pakistanske dreng idømt fængsel i to år og seks måneder.

Imidlertid er det i landsretten endt med en fællesstraf på fængsel i tre år og seks måneder. Mindre end to måneder før overfaldet på Bakken blev den dengang 15-årige dømt for fire røverier.

Udvisningen begrundes blandt andet med, at overfaldet var groft og umotiveret, og at offeret havde været i livsfare. Han kom til Danmark, da han var syv-otte år, oplyser landsretten.