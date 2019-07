Landsret skærper ubetingede straffe i Atea-sag

Østre Landsret har fredag valgt at skærpe straffene mod tre mænd i ankesag om it-giganten Ateas bestikkelse af offentligt ansatte. To andre mænd har fået mildere straffe end i byretten.

Sagen drejer sig om luksuriøse rejser og middage, som selskabet i Atea har ydet til offentligt ansatte i Region Sjælland. Pengene kom fra en særlig konto, som blev brugt til at smøre kunder med.

Den slags går ikke, når kunden er fra det offentlige. Så er der nemlig tale om bestikkelse. Fire af mændene er dømt for bestikkelse, mens alle fem er skyldige i mandatsvig eller medvirken hertil.

- Jeg skal sige, at det er en enig landsret, der er nået frem til denne her dom. Det er en meget omfattende sag, lød det fra retsformand Finn Morten Andersen i forbindelse med domsafsigelsen.

En tidligere it-driftschef i Region Sjælland, René Clausen, og en tidligere salgschef i Atea, Per Juul Andersen, har fået ubetingede domme på henholdsvis to års fængsel og fængsel i et år og tre måneder.

I byretten lød straffen mod dem på henholdsvis halvandet og ét års fængsel.

De tre øvrige mænd, tidligere Atea-koncernchef Claus Hougesen, tidligere Atea-koncerndirektør Peter Trans og en tidligere it-udviklingschef i Region Sjælland, Michael Mølkær Jensen, får betingede domme.

Hougesen er idømt seks måneders fængsel, som ikke skal afsones, hvis han udfører 120 timers samfundstjeneste. I byretten fik han ti måneders fængsel, hvoraf tre skulle afsones.

Peter Trans slipper med tre måneders betinget fængsel. I byretten lød hans straf på otte måneders betinget fængsel.

Mølkær Jensen får dog en strengere straf end i byretten. Hans straf blev forhøjet fra 40 dages fængsel til fire måneder. En straf, som dog ikke skal afsones, hvis altså han udfører 100 timers samfundstjeneste.

Kun to af de dømte var mødt op i retten for at høre dommen, som i princippet ikke kan ankes.

Dog kan Procesbevillingsnævnet give en særlig tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.

Advokat Andro Vrlic, der repræsenterer René Clausen, fortæller, at han nu vil drøfte med sin klient, hvorvidt man vil forsøge at få sagen prøvet ved Højesteret.