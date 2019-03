Landsret giver drøje hug til anklagemyndigheden

Selv om Østre Landsret ikke vil ophæve byretsdom i omstridt hashsag og lade sagen starte forfra, så holder landsretten sig ikke tilbage, når det gælder kritik af anklagemyndigheden.

Landsretten kalder i en kendelse torsdag blandt andet anklagemyndighedens fremgangsmåde i sagen for "kritisabel".

Sagen handler om anklageres forudgående kontakt med politifolk, der skulle vidne i retten. En kontakt, som fik forsvarsadvokater til at kræve en byretsdom ophævet, så sagen kunne starte forfra.

Blandt andet fik agenterne på forhånd at vide, hvilke spørgsmål de ville få. I enkelte tilfælde gav en anklager også sin opfattelse af, hvad svaret på spørgsmålene ville være.

Kontakten mellem anklageren og agenterne kalder landsretten i sin kendelse for "helt uantagelig" - både for så vidt angår omfanget og karakteren af kontakten.

Når landsretten alligevel ikke vil ophæve byrettens dom og hjemvise sagen til fornyet behandling, så bunder det i en opfattelse af, at det ikke har haft betydning for dommen.

De 12 tiltalte blev idømt mellem to og fem års fængsel for at deltage i organiseret handel med hash på Christiania.

- Vi finder ikke grundlag for at antage, at den anvendte fremgangsmåde i sig selv har indebåret risiko for urigtig domfældelse af de tiltalte, skriver landsretten blandt andet i sin kendelse.

Anklagemyndigheden selv har allerede erkendt, at alt ikke er foregået efter bogen. Derfor valgte Rigsadvokaten i fjor at udstykke nye retningslinjer for, hvordan sager med politiagenterne skal håndteres.

En af landsrettens seks medlemmer - tre dommere og tre domsmænd har deltaget i voteringen - var dog klar til at sende sagen tilbage i byretten.

- Jeg finder efter en samlet vurdering, at det må antages, at den anvendte fremgangsmåde kan have indebåret risiko for urigtig domfældelse af de tiltalte, skriver vedkommende i landsrettens kendelse.

Flere af forsvarsadvokaterne har ifølge dagbladet Politiken varslet, at de vil føre sagen helt til Højesteret. En af dem, advokat Luise Høj, har sagt til Politiken, at hun vil føre sagen helt til Menneskerettighedssdomstolen i Strasbourg.

Til Ritzau kommer forsvarsadvokat Bjørn Elmquist med samme melding.