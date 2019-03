Landsret fastholder at millionsag mod Ekstra Bladet afvises

Østre Landsret har fredag blåstemplet, at en række sager om spilannoncer i Ekstra Bladet skal afvises.

Det oplyser retten på sin hjemmeside.

I sagen havde anklagemyndigheden krævet en bøde for overtrædelse af den tidligere gældende spillelovs reklameforbud. Desuden har der været et krav om at få konfiskeret et større millionbeløb, som avisen tjente på annoncerne.

Københavns Byret afviste dog i december sagerne, og landsretten stadfæster fredag afgørelsen.

Stridens kerne er en lovændring tilbage i 2003. Her blev det forbudt herhjemme at reklamere for spil, som ikke havde bevilling.

Forbuddet var en ændring af en lov - en teknisk forskrift kalder man det - sådan en skal indberettes til EU - ellers gælder den ikke. Og det havde Danmark ikke gjort.

JP/Politikens Hus, som udgiver Ekstra Bladet, havde på den baggrund påstået frifindelse. Det samme havde tidligere ansvarshavende chefredaktør Bent Falbert og nuværende ditto, Poul Madsen.

Men i Københavns Byret vurderede man tilbage i 2015, at man var nødt til at få sagen vurderet hos EU-Domstolen i Luxembourg. Den kom i december 2017 med en udtalelse i sagen.

Og netop EU-Domstolens dom har betydning for afvisningen.

- Da det herefter fulgte af EU-Domstolens dom, at der var tale om en teknisk forskrift, hvorom EU-Kommissionen skulle have haft meddelelse - hvilket ikke var sket - kunne straffebestemmelsen ikke håndhæves over for private.

- Landsretten tiltrådte derfor, at byretten havde afvist straffesagerne, skriver landsretten på sin hjemmeside.

Til at begynde med var sagen slået meget stort op fra Københavns Politis side. I en tilkendegivelse til bladhuset lød det, at man ville kræve 415 millioner kroner konfiskeret.

Det beløb svarede efter anklagemyndighedens vurdering til bladhusets bruttofortjeneste. Men meldingen fra bladhuset var, at det var skudt langt over målet.

Siden nedsatte anklagemyndigheden kravet til cirka 90 millioner kroner, og efter tilkendegivelsen fra domstolen i Luxembourg blev det varslet, at beløbet ville falde yderligere.