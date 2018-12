Landsby i Marokko er i chok efter drab på dansker og nordmand

I bjergbyen Imlil i Marokko er indbyggere i chok efter et dobbeltdrab på to unge kvinder fra Danmark og Norge.

To unge kvinder fra henholdsvis Danmark og Norge blev mandag fundet dræbt i Atlasbjergene i Marokko.

Kilder, som de norske medier TV2 og VG har talt med i området, er i chok.

Kvinderne var backpackere og ifølge VG begge i 20'erne. De blev fundet dræbt i et populært vandreområde ikke langt fra landsbyen Imlil.

Imlil tjener ofte som startsted i forbindelse med udflugter til bjerget Toubkal, der er Nordafrikas højeste bjerg. Kilder fortæller til VG, at kvinderne ankom til landsbyen søndag.

Ifølge det lokale medie Morocco World News havde ligene sår fra knivstik, og politiet har indledt en efterforskning under tilsyn fra anklagemyndigheden.

Indenrigsministeriet i Marokko har oplyst, at kvinderne bar tegn på vold på halsen forårsaget af et skarpt redskab.

Hvad det nærmere betyder, er endnu ikke blevet oplyst.

- Hele Imlil er i chok. Det er en tragedie for hele byen, siger Mustapha, en lokal guide, til VG.

Ifølge ham anses området normalt som værende meget trygt at færdes i, bortset fra at der i øjeblikket er meget sne, ligesom at det er meget koldt.

- Der er aldrig før sket noget som det her, siger Mustapha.

VG skriver, at efterforskningen er i gang, men ingen skulle være anholdt i sagen.

De to ofre delte angiveligt telt, og den norske avis skriver, at deres lig blev fundet ved teltet mandag morgen.

Det er endnu uvist, hvornår de blev dræbt.

Et stort antal politi- og sikkerhedsfolk er ankommet til området.

- Hele området er spærret af. Der er mange politifolk i området og helikoptere i luften. Alle planlagte ture er aflyst på grund af sikkerhedshensyn, skriver den lokale netavis Medias 24.

Udenrigsministeriet i Danmark oplyste mandag, at politiet har underrettet de pårørende til den danske kvinde.

Ministeriet understregede dog, at det ikke har fået en officiel bekræftelse fra de marokkanske myndigheder på dødsfaldet.

Det arbejder den danske ambassade i landet på at få, men arbejdet vanskeliggøres, da der er tale om et svært tilgængeligt bjergområde.

Den norske ambassade har givet en tilsvarende melding til det norske nyhedsbureau NTB.