Landbrug & Fødevarer: Lav ledighed hæmmer landbruget

Formand for LandboSyd Mogens Dall bakker op om Karen Hækkerups udtalelser og frygter, at situationen med flere ledige stillinger end hænder fortsætter.

- Vi bliver nødt til at håndtere det, for hvis ikke vi kan få den arbejdskraft, vi har brug for, får vi alle sammen et problem, mener Karen Hækkerup.

Udfordrende: Antallet af ubesatte stillinger per 100 ledige er tredoblet siden 2011, og samtidig er fødevareindustriens forventninger til efterspørgslen på det danske marked på det højeste niveau i fire år. Kombineret med en meget lav ledighed på det danske arbejdsmarked, er det med til at give problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft på de syd- og sønderjyske landbrug. Det viser opgørelser fra Landbrug & Fødevarer, hvis direktør Karen Hækkerup samtidig udtrykker bekymring over udviklingen.

Hos landmændene ser man i øjeblikket konsekvenserne af, at den danske arbejdskraft ikke er svær at finde.

- Nogle steder er ledigheden nu så lav, at man nærmest kan karakterisere det som fuld beskæftigelse. Det er selvfølgelig lykkeligt, at folk er i arbejde, og alle hænder er i sving, men ikke desto mindre står vores virksomheder i den situation, at hvis ikke de får den arbejdskraft, de har brug for, kan det påvirke både vores BNP, virksomhedernes produktivitet og konkurrencemuligheder, og det er nu engang det, der bliver produceret i Danmark, vi alle sammen har gavn af, mener Karen Hækkerup.

Hvis man er blevet tilbudt et job i Danmark med høj løn, kan man ansøge om opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen.Man skal ikke have en bestemt uddannelse, og jobbet behøver ikke være inden for et bestemt erhvervsområde eller fag. Har man søgt asyl i Danmark og er blevet tilbudt et arbejde med høj løn, kan man også ansøge efter ordningen. Det er et krav, at man er blevet tilbudt et arbejde med en årlig løn på mindst 417.793,60 kr. (2018 niveau). Man kan ikke få tilladelse efter beløbsordningen, hvis man er blevet tilbudt arbejde til en lavere løn end denne beløbsgrænse. Folketinget har gennemført forskellige stramninger af beløbsordningen. Blandt andet har politikerne vedtaget at hæve beløbsgrænsen fra de tidligere 375.000 kroner til 400.000 kroner, som nu reguleres 1. januar årligt. Kilde: Udlændingestyrelsen

Christiansborg skal på banen

Løsningen på den manglende arbejdskraft skal ifølge Karen Hækkerup komme fra hendes tidligere kollegaer på Christiansborg.

- Hvis man ikke sætter sig ned politisk og anerkender, det er et problem, ender man i en situation, hvor vores virksomheder taber ordrer og dermed også er ringere stillede, og det vil gå ud over os alle sammen. Bare at tro, det er et problem, der går væk, det kan man i hvert fald ikke gøre, siger Karen Hækkerup og kommer med et helt konkret forslag til politikerne:

- Vi vil gerne have, at man går ind og ændrer på den beløbsgrænse, som Folketinget har lavet for at få udenlandsk arbejdskraft ind til Danmark. Den blev sat op, og den så vi gerne blev sat ned igen, fortæller Karen Hækkerup.

Mogens Dall bakker hende op og mener også, at en hævning af beløbsgrænsen har gjort det sværere for landmændene:

- Man har lagt hindringer i vejen, der gør, at man har afskåret en ressource. Det ville ikke være et problem, hvis der bare var andre, der stod i kø for at være de flittige hænder, men de findes ikke, siger han om ordningen.