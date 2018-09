Lamper forsvandt for Politigården: Det var et stort kaos

En betjent er tiltalt for at stjæle fra Politigården. Men ting forsvandt nemt i kaosset, siger vidne i retten.

Stole, reoler og andet interiør flød på Politigårdens gange, da en ny sektion for år tilbage skulle rykke ind i lokaler på tredje sal. Og var man ikke tilfreds med udsmykningen af sit kontor, tog man bare fra bunkerne fra gangen.

Forsvarer Kristian Mølgaard tegner onsdag i Københavns Byret med hjælp fra indkaldte vidner et billede af kaos på Politigården i København, hvor en politimand ifølge anklagemyndigheden stjal kostbare lamper fra sin arbejdsplads.

- Vi havde dårligt styr på vores materiel, og vi havde faktisk en fælles garderobe på det tidspunkt, fortæller en tidligere kollega til den tyveritiltalte betjent onsdag i retten.

Tyverierne er ifølge anklager Line Scharf sket ad flere omgange i perioden fra januar 2013 til juli 2016.

En anden kollega, der forrige sommer var sygemeldt efter et alvorligt trafikuheld, bad netop den hovedtiltalte betjent om at hente nogle personlige ejendele som træningstøj og proteinpulver på Politigården, af frygt for at de ellers ikke ville være der, når han kom tilbage.

- Vi har erfaring med, at ting forsvinder, forklarer han i retten.

Det skyldtes ikke tyveri, men derimod at politimændene netop delte garderobe og lånte interiør, hvis man manglede det på kontoret.

Sagen opstod, efter at fem bordlamper og tre lysekroner til en samlet værdi af cirka 310.000 kroner ifølge anklagemyndigheden forsvandt fra Politigården i København i perioden mellem januar 2013 og december 2015.

Tre andre mænd er tiltalt i sagen, blandt dem en anden politimand, som ifølge anklagemyndigheden forsøgte at sælge en lysekrone via auktionshusene Lauritz.com og Bruun Rasmussen.

Alle nægter sig skyldige.

Tidligere i sagen er det kommet frem, at Politigården i 1924 bestilt 198 af de kostbare bordlamper. En optælling i 2016 viste, at der kun var omkring 50 tilbage på Politigården.

Den ifølge anklagemyndigheden langfingrede politimand har på et tidligere retsmøde forklaret, at de lamper, han har været i besiddelse af, havde han købt af en gammel ven, som havde fundet dem på en genbrugsplads.

En forklaring, som vennen har bakket op om i retten.