LTF'ere går fri for drabsforsøg men dømmes for grov fold

Der var hensigt til drab, men det er ikke muligt at sige, hvem der ville gøre det, siger dommer om LTF-sag.

Anklagemyndigheden har ikke i tilstrækkelig grad kunnet bevise, at det var med drab for øje, da en gruppe LTF'ere - medlemmer af banden Loyal To Familia - den 23. oktober 2017 trængte ind i den rivaliserende bande Brothas' territorie i Mjølnerparken på Nørrebro i København.

På samme måde er det heller ikke i tilstrækkelig grad bevist, at det var drabsforsøg, da gruppen efterfølgende tog videre ud på den nærtliggende Tagensvej og angreb en ung mand.

Det vurderer Retten på Frederiksberg, som i de seneste måneder har behandlet en stor sag, hvor hele 16 LTF'ere har været under anklage.

Retten har torsdag i stedet valgt at kende 10 af de tiltalte skyldige i forsøg på grov vold og grov vold. Fem andre er blevet frifundet af retten, mens den sidste mand undervejs er blevet pillet ud af sagen af anklagemyndigheden.

Han var blevet forvekslet med en anden.

Da retsformand Jan Bjerring læser skyldskendelsen op i retten lægger kan dog vægt på, at hensigten til at dræbe var der.

- Men det har ikke været muligt at fastslå, hvem der havde hensigt, siger han.

Retssagen havde ellers potentiale til at blive historisk, da den så ud til at kunne ende med at udløse domme på livstid.

Udsigten til de hårde straffe skyldes den række af bandepakker, som er blevet indført af Folketinget gennem de seneste år.

Blandt andet er en bestemmelse i spil, som betyder, at straffen kan stige til det dobbelte, hvis kriminalitet bliver begået som led i en bandekonflikt.

Der ventes dom i sagen fredag.