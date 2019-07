Kvindelig cyklist uden for livsfare efter lastbilulykke

En kvinde blev onsdag morgen hastet til Rigshospitalet i kritisk tilstand, efter at hun blev påkørt af en lastbil i en ulykke på Avedøre Havnevej.

Hun blev på cykel ramt af lastbilen, der skulle svinge til højre.

Kort efter klokken 09.00 oplyser Københavns Vestegns Politi, at kvinden er meldt uden for livsfare.

- En kvinde på 56 år blev påkørt af lastbilen og blev bragt til Rigshospitalet, hvor hun er erklæret uden for livsfare, skriver politiet på Twitter.

Politiet modtog alarm om ulykken klokken 07.33, oplyste vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Peter Grønbæk tidligere på morgenen.

Ulykken skete på Avedøre Havnevej på broen over Amagermotorvejen.

Morgentrafikken på strækningen kunne passere nogenlunde trods ulykken og oprydningsarbejdet.

- Trafikken er påvirket, men det er ikke voldsomt, sagde Peter Grønbæk.

Netop højresvingende lastbilers risiko for at ramme en cyklist har i årevis været et fokusområde.

En undersøgelse fra Vejdirektoratet kortlagde for et par år siden alle kendte højresvingsulykker involverende en lastbil og en cykel i perioden 2006-2015.

Samlet blev 43 dræbt. 115 kom alvorligt til skade, og 40 kom lettere til skade.

I løbet af 2016, 2017 og 2018 blev cirka 15 cyklister dræbt i højresvingsulykker.