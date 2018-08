Gennem tre år skal en kvinde i Jægerspris have været udsat for forskellige seksuelle overgreb. Politiet har anholdt og sigtet en 36-årig mand i sagen.

Det oplyser anklager Kenn Jørgensen fra Nordsjællands Politi til ekstrabladet.dk torsdag.

Manden sigtes for at have begået forbrydelserne både i sit hjem og på arbejdspladsen.

I et grundlovsforhør torsdag eftermiddag skal en dommer i Hillerød afgøre, om mistanken er begrundet, og om der er grund til at varetægtsfængsle den 36-årige.

Ifølge sigtelsen skal han gentagne gange fra februar 2015 og frem til juli i år have tvunget kvinden til blandt andet oralsex og analt samleje, skriver ekstrabladet.dk.

Anklager ønsker ikke at oplyse, om der er yderligere et offer i sagen. Den drejer sig om to forhold. Det andet drejer sig om overgreb, der skal være begået fra september 2016 til juli i år.

I første omgang har politiet ikke oplyst, om manden nægter eller erkender sig skyldig.