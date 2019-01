En kvindelig bilist var fredag kortvarigt i livsfare, efter at hun blev angrebet i sin bil på Sydsjælland.

En 23-årig kvinde er sent fredag eftermiddag blevet angrebet med kniv og lægtehammer, mens hun sad i sin parkerede bil i en indkørsel på Sydsjælland.

Det oplyser Lars Denholt, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet modtog klokken 17.18 en anmeldelse fra den forurettede kvinde om hændelsen, der er sket på Ahornvej i Sandved vest for Næstved.

Kvinden sidder i sin bil i en indkørsel til et hus, da der kommer en jævnaldrende kvinde gående ud fra husets baghave med en pose i hånden.

- Det undrer bilisten sig over, og derfor ruller hun vinduet ned, og spørger kvinden, hvad hun laver, fortæller vagtchefen.

I samme øjeblik finder kvinden en kniv frem fra sin pose og stikker ud efter den 23-årige gennem bilens vindue.

Bilisten forsøger at afværge stikket ved at tage hænderne op foran sig. Hun får et 1,5 centimeter dybt knivstik i den ene hånd samt nogle afværgeskader, oplyser vagtchefen.

- Mens gerningskvinden stikker ud efter bilisten, taber hun kniven ind gennem vinduet, siger Lars Denholt.

- Man skulle tro, at det ville få hende til at stoppe. Men i stedet finder hun en lægtehammer frem fra posen og slår den i forruden af bilen.

Det får ifølge vagtchefen bilisten til at gå yderligere i panik, hvorfor hun kører væk fra stedet og ringer til politiet.

Den forurettede bliver bragt til Slagelse Sygehus, hvor hun efterfølgende bliver opereret i hånden. I forbindelse med episoden har hun mistet en del blod, hvorfor hun kortvarigt er i livsfare.

Politiet leder fortsat efter gerningskvinden og beder vidner om at ringe til 114, hvis de har set kvinden før eller efter episoden.

Ifølge politiets signalement er kvinden mellem 20 og 25 år, omkring 160 til 170 centimeter høj, dansk af udseende og iført sort hue, sort vinterjakke og sorte bukser.

Vagtchefen oplyser, at det ikke var den forurettedes egen indkørsel, hun holdt parkeret i. Men han formoder, at den forurettede har haft et kendskab til huset eller dets beboere, siden hun spurgte ind til kvindens færden.