Kunde på spisested blev stukket i maven med steakkniv

Et opgør på et spisested i Aalborg førte tirsdag morgen til, at en mand blev stukket i maven med en steakkniv, oplyser politiet.

Den mand, der førte våbnet, er blevet anholdt, fortæller vagtchefen ved Nordjyllands Politi.

Politiet fik meldingen om volden på Kebabistan Barbeque i Bispensgade klokken 06.21.

Såvel offer som gerningsmand var kunder på stedet, men hvad der gik forud for volden, har politiet ikke mange oplysninger om tirsdag formiddag.

Klokken 09.30 var det endnu ikke besluttet, om en anklager vil bede retten om at varetægtsfængsle den anholdte.