Kundbypigen får 40 dages fængsel for trusler mod mentor

Dommer finder det skærpende, at trussel blev fremsat under afsoning af dom for alvorlig kriminalitet.

Natascha Colding-Olsen - også kendt som Kundbypigen - er torsdag idømt 40 dages fængsel for trusler mod sin tidligere mentor under en telefonsamtale.

Den i dag 18-årige Colding-Olsen afsoner en dom på otte år i Herstedvester Fængsel. Den fik hun i efteråret 2017, da hun blev dømt for at planlægge terrorangreb mod to skoler.

Det var fra fængslet, at hun i august havde en samtale med sin tidligere lærer og mentor Christian Koed.

I samtalen sagde hun noget i retning af: "Har du en skudsikker vest? Så tænker jeg, du burde købe en af sikkerhedsmæssige årsager".

Dommer Mette Lyster Knudsen ser det som en skærpende omstændighed, at truslen er fremsat under afsoning af en dom for alvorlig kriminalitet.

- Men jeg lægger også vægt på, at du har tilstået og på din forklaring om, at det sker spontant, siger Mette Lyster Knudsen.

Natascha Colding-Olsen valgte efter dommen at acceptere rettens afgørelse. Hun agter altså ikke at anke, selv om hendes forsvarer, Mette Grith Stage, havde plæderet for 20-30 dage.

Anklager Rasmus Kim Petersen havde forlangt en straf på 60 dages fængsel.

Christian Koed spillede en central rolle under terrorsagen. Han optog en samtale mellem ham og den dengang 15-årige pige, hvor hun luftede sine planer og radikale holdninger.

Optagelsen lavede han, efter at PET på baggrund af en samtale med pigen havde vurderet, at hun ikke udgjorde nogen risiko. Optagelsen fik politiet på andre tanker. En uges tid senere blev pigen anholdt, og hendes hjem i Kundby blev ransaget.

Koed har flere gange optrådt i medierne. Og det havde han også gjort i august, fortæller Natascha Colding-Olsen torsdag i retten.

- Jeg havde hørt, at han havde udtalt sig til medierne og nævnt mit navn. Det var jeg rigtig træt af. Jeg vil gerne videre i mit liv, og det er svært, og så sagde jeg noget i affekt, fortæller Natascha Colding-Olsen, der i dag er 18 år.

Ifølge hende kunne hans udtalelser påvirke hendes afsoning - blandt andet muligheden for ledsaget udgang og andre frihedsgoder.