Kroatisk familie kendt skyldig i 24 hjemmerøverier

To kroatiske brødre er sammen med deres forældre kendt skyldige i have planlagt og gennemført 24 hjemmerøverier.

Kendelsen afsagt af et enigt nævningeting ved Retten i Nykøbing Falster onsdag.

De to brødre på 23 og 20 år har ifølge retten udført de grove forbrydelser, mens deres forældre har været vidende om sønnernes gerninger.

Foruden hjemmerøverierne er de kendt skyldige i en stribe indbrud. Og de to brødre er kendt skyldige i flere tilfælde af frihedsberøvelse.

Forbrydelserne fandt sted over størstedelen af Sjælland, Sydøstjylland og på Lolland og Falster.

Retsformanden fortæller, at retten har lagt vægt på, at der er fundet koster fra røverierne i familiens hjem. Ligesom teledata har afsløret, at de to brødre har befundet sig omkring gerningsstederne på gerningstidspunkterne.

De forurettede er ældre mennesker, og de blev typisk bagbundet med gaffatape, tæsket og truet på livet, inden to eller flere gerningsmænd løb fra stedet med kostbare effekter.

Blandt andet blev en 82-årig kvinde en februarnat i 2017 revet ud af sin seng, bagbundet og fik gaffatape om ansigtet.

En person tog fat om hendes hals, mens en anden rev hendes fingerringe af, så hun brækkede en knogle.

På gulvet foran sengen efterlod de den 82-årige kvinde hjælpeløs. Flere timer senere blev hun fundet af sin datter.

Foruden de to brødre var deres lillebror også tiltalt i en række forhold, han blev frifundet.

Ligeledes var en anden mand tiltalt. Han er en af familiens bekendte og blev fundet skyldig i et mindre antal forhold.

Strafferammen for hjemmerøveri er ti års fængsel. Men den kroatiske families forbrydelser er så voldsomme, at anklageren beder retten om at tage en særlig bestemmelse i straffeloven i brug.

Den gør det muligt, at straffe i ekstraordinært grove sager kan vokse med 50 procent.

I anklageskriftet er der rejst tiltale for 26 hjemmerøverier.

Dommen ventes at falde torsdag.