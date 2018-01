Kraftig tåge letter heldigvis snart

Dele af Syd- og Sønderjylland har her til morgen og formiddag været godt indhyllet i tåge, som billederne her over er et godt eksempel på.

DMI fortæller om tæt tåge med sigtbarhed på under 100 meter - i Syd- og Sønderjylland særligt i Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

Der er dog heldigvis udsigt til, at tågen letter snart. Selvom varslets ophør flere gange er blevet rykket - først fra klokken 9 til klokken 10 - og nu til klokken 11, så ser det altså ud til, at bilister og andre snart kan se frem til at kunne orientere sig ordentligt i trafikken igen.

Med DMI's varsel sender de i øvrigt følgende besked: "Tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt".