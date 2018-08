Kraftig blæst giver aflyste tog i Jylland og begrænser brokørsel

Selv om en varslet storm, der af DMI blev kaldt Johanne, alligevel ikke helt får blæst sig op til egentlig at være en storm, så giver et kraftigt blæsevejr alligevel problemer for togpassagererne.

Togdriften er indstillet på en række strækninger i Jylland fra tidligt fredag morgen til klokken 11 fredag formiddag. Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Det gælder strækningerne mellem Herning og Struer, Struer og Thisted samt Langå og Struer.

Til gengæld er blæsten løjet så meget af, at driften forbliver normal på strækningen mellem Aalborg og Frederikshavn, selvom DSB i første omgang havde varslet, at togene ville blive indstillet helt frem til klokken 17.

Også hos Arriva er der aflyste tog fredag morgen.

Fra tidligt fredag morgen og frem til klokken 11 er der ingen tog på strækningerne mellem Esbjerg og Skjern, Skjern og Struer, Struer og Thisted, Skjern og Herning, Struer og Viborg samt Vestbanen.

Desuden kører der færre tog end normalt på strækningerne mellem Viborg og Aarhus, Esbjerg og Bramming, Esbjerg og Tønder samt Bramming og Tønder og Niebüll.

Både DSB og Arriva oplyser, at der ikke indsættes togbusser i stedet for de aflyste tog.

På strækningen mellem Nykøbing Falster og Rødby holder tog stille fredag morgen på grund af et lynnedslag, oplyser Banedanmark. Her er der dog indsat togbusser til at få passagererne frem.

Vejdirektoratet fraråder fredag morgen også såkaldt vindfølsomme køretøjer - for eksempel varevogne - at køre på flere af landets broer.

Det gælder Øresundsbroen, Svendborgsundbroen og Langelandsbroen.

Rederiet Color Line har desuden måttet aflyse en færgeafgang fredag morgen mellem Kristiansand i Norge og Hirtshals på grund af vejret. Det oplyser rederiet på sin hjemmeside.