Kontrol med vandpibetobak skærpes efter millionfejl og snyd

8,7 ton tobak til vandpiber er i løbet af sidste år blevet beslaglagt. Samtidig er der blevet opkrævet afgifter for mere end 6,6 millioner kroner i kølvandet på Skattestyrelsens tjek af en række virksomheder.

Derfor bliver kontrollen på området nu styrket, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

- Næsten ingen af de steder, vi kontrollerer, lader til at overholde reglerne, siger funktionsleder i Skattestyrelsen Hjørdis Klattrup, der er ansvarlig for kontrol med illegal import af punktafgiftspligtige varer.

- Når der er fejl hos 29 ud af 30 kontrollerede virksomheder, er det selvsagt en tendens, vi selvfølgelig må forholde os til, siger hun.

Skattestyrelsen - der er en af de nye styrelser efter lukningen af Skat - var ude til kontrol hos 30 virksomheder rundt om i landet i løbet af 2018.

Det var både caféer og kiosker, som fik besøg. I alt førte kontrollerne til en samlet afgiftsregulering på 6,6 millioner kroner.

Særligt én sag skiller sig ud i bunken af fejl og muligt snyd. Denne alene har ført til en regulering på 6,3 millioner kroner.

Sælger man vandpibetobak enten i hele pakker eller som løsvægt, skal der føres regnskab over køb og salg. Derudover skal det kunne dokumenteres, hvor tobakken er købt, og om der er blevet betalt den korrekte afgift.

Kan virksomhederne ikke det, kan Skattestyrelsen vælge at beslaglægge og tilbageholde tobakken. I løbet af sidste år blev der beslaglagt 8,7 ton vandpibetobak. 8,5 ton blev hentet på en enkelt adresse.

Ved 26 besøg vurderes overtrædelserne at være så alvorlige, at virksomhederne kan risikere en bøde oven i en afgiftsregning. I større sager vil politiet blive inddraget.

- Vores kontrol viser, at vi har fat i et område, hvor der ikke er styr på afgifterne. Vi støder på en "går den, så går den"-tilgang under kontrollerne, og det er selvsagt på ingen måde i orden.

- Når vi møder en branche med så massive problemer, så reagerer vi, og derfor skruer vi også op for kontrollerne i 2019, siger Hjørdis Klattrup.