Kørelærer dømt for voldtægt af elev

Den 46-årige kørelærer blev ved Østre Landsret dømt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

En 46-årig kørelærer er blevet dømt for voldtægt af en 18-årig elev.

Det skriver Sjællandske Medier.

Ved Østre Landsret blev den 46-årige onsdag fundet skyldig i voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Straffen lyder på seks måneders ubetinget fængsel.

Dermed stadfæstede Østre Landsret dommen fra Retten i Næstved.

Anklagemyndigheden havde ellers anket dommen fra byretten og var derfor ikke tilfreds med landsrettens dom.

- Efter at der er kommet en skærpelse i straffen fra lovgiver, har vi prøvet mange sædelighedssager af i landsretten for at give noget praksis på området. Vi må tage resultatet til efterretning, siger anklageren Astrid Scheibel til Sjællandske Medier.

Den 46-årige kørelærer havde 15. november 2017 været inde at se sin 18-årige elevs lejlighed.

I retten forklarede kvinden, at han pludselig havde presset hende op ad en væg og begyndt at kysse hende.

Herefter havde han rørt ved hendes bryster og stukket en finger op i hende, inden hun fandt på, at hendes ven kom om lidt.

- Jeg sagde det flere gange, før han endelig reagerede og stoppede. Så så han nervøs ud. "Nej, så går det heller ikke," sagde han. Han gik, og jeg smækkede døren i og låste med det samme, sagde den 18-årige elev ifølge Sjællandske Medier.

Kørelæren oplyste, at det havde været gensidigt.

Med dommerstemmerne 3-3 slap den 46-årige mand for at opgive sin ret som kørelære.