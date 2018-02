Kørelærer: De unge mister motivationen med ventetiden

- Vi bliver frustrerede over, vi ikke kan få dem færdige. Bedst som vi tror, vi er ved at få en succes, bliver vi slået tilbage, fortæller Bent Snitgaard.

57-årige Bent Snitgaard er godt og grundigt træt af at vente. Han har sammen med sin kone, Marianne Snitgaard, den sydvestjyske køreskole, og de har i øjeblikket omkring 50 elever, der venter på at få deres kørekort godkendt.

Frustration: Frustrerede elever, dyrere kørekort og opringninger fra forældre er blevet dagligdag for Køreskolen Down Town i Esbjerg.

Mange må for tiden vente længe på at få deres ansøgning om kørekort godkendt af politiet. Det er nemlig sådan, at har man en anmærkning i sin helbredsattest, skal ansøgningen forbi politiet. I vores område er det Politiets Administrative Center Vest i Holstebro, der bearbejder ansøgningen. De sender ansøgningerne videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor nogle overlæger, der tidligere hed embedslæger, vil vurdere ansøgningen. Herefter sender styrelsen en ansøgning tilbage til politiet i Holstebro, der så skal vurderer, om der er behov for yderligere oplysninger fra ansøgeren, og om der skal være partshøring i sagen. Til slut træffer politiet en afgørelse, hvorefter ansøgeren får svar.

- Det er en belastning for os, for vi har hele tiden eleverne og forældrene i røret. Nogle møder også op for at høre, hvad status er, så på den måde lægger de beslag på vores tid, men det er klart, for de er jo frustrerede over situationen.

- Umiddelbart burde det jo være godt for os, men vi vil hellere have tilfredse kunder, fortæller han og uddyber:

Den 57-årige kørelærer kunne sidste år fejre 25-års jubilæum som kørelærer og indehaver af Køreskolen Down Town.Han er formand for Esbjerg Kørelærerforening og repræsentant for Fyn og Sydjylland i Dansk Kørelærer-Union.

Uforudsete udfordringer

Han har oplevet meget i sine 25 år som kørelærer, men er ikke sen til at sige, at den lange ventetid er et stort problem for køreskolen.

- Vi taler jævnligt om det. Når vi ikke kan få gjort vores elever færdige, kommer vi ind i en negativ spiral. Det er særligt uvisheden, der er frustrerende. Det er klart, at arbejdsglæden bliver mindre, men det er værst for dem, der er ramt af det her. De taber fuldstændig gnisten, fastslår kørelæreren.

Midt- og Vestjyllands Politi, der behandler kørekortansøgningerne, opfordrer både ny- og generhververe til at sende deres ansøgning i god tid.

Ifølge Bent Snitgaard er problemet, at det langt fra er alle, der ved, at de fejler noget, der kan forsinke deres ansøgning.

- Vi havde en, der var besvimet en enkelt gang på grund af dehydrering, og vedkommende måtte vente i næsten et halvt år, fortæller Bent Snitgaard, da en af hans kørelærere indskyder:

- Ja, sunde og raske mennesker bliver syge, når de skal have et kørekort.