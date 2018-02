Købestærke turister søger mod Vadehavet

Succes: Turismen langs vadehavet og den sydlige del af den jyske vestkyst er ved at ændre karakter fra overvejende at være baseret på stærke naturværdier til også at tiltrække en helt ny gruppe af danske og internationale gæster, der typisk rejser efter kulturelle oplevelser. Og det kan ses på besøgstallet.

327.000 besøgende havde Fiskeri- og Søfartsmuseet, Vadehavscenteret og Tirpitz hos Vardemuseerne tilsammen sidste år. Direktør for sidstnævnte ser et potentiale, der er næsten dobbelt så stort som det nuværende antal gæster.

- Med tre så store attraktioner inden for kort afstand løfter vi kvalitetsoplevelsen ved at være turist i Sydvestjylland. Vi er nu i stand til at tilfredsstille et publikum, der er kræsne omkring kultur og arkitektur. Det er et købestærkt publikum, som gerne vil bruge penge på kulturoplevelser, siger direktør for Vardemuseerne, Claus K. Jensen, og tilføjer:

- Vestkysten er gået fra at være kendetegnet som en naturdestination, hvor man kun tog hen fordi, der var strande og natur, til lige pludselig at være et sted, man tager hen, hvis man vil have store kulturoplevelser.

Det samme er oplevelsen hos Vadehavscenteret, hvor leder Klaus Melbye har bemærket, at de det seneste har haft besøg af en anden slags gæster end tidligere.

- Det er primært folk med væsentlig højere indkomst. Det kan vi se bare ved at kigge på bilparken. Der holder Tesla, Buick, Mercedes og lignende biler, fortæller han.