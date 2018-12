Knytnæve mod Papes forlovede koster 30 dages fængsel

En slovakisk ishockeyfan, der er dømt for at have overfaldet justitsminister Søren Pape Poulsens (K) forlovede, får en lidt mildere straf i landsretten.

Østre Landsret idømmer tirsdag slovakken fængsel i 30 dage samt en udvisning med indrejseforbud i seks år.

I byretten blev manden idømt 40 dages fængsel sammen med udvisningen.

Den meget omtalte voldsepisode fandt sted natten til 17. maj ved beværtningen LA Bar på Gammel Mønt i det centrale København.

Her var den slovakiske mand i byen med en kammerat, og flere gange kom Papes forlovede, Josue Vasquez, over for at snakke.

Ifølge den nu dømte gjorde Vasquez flere tilnærmelser, men den nu 35-årige var efter eget udsagn ikke interesseret.

Da de to mænd senere på natten tilfældigvis mødtes ude foran baren, opstod der en episode, hvor det altså endte med, at Vasquez fik et slag i hovedet.

Josue Vasquez og anklagemyndigheden har hævdet, at slovakken slog Vasquez, fordi han ikke kan lide homoseksuelle.

Men det afviste retten, da sagen blev behandlet i Københavns Byret i sommer.

I anklageskriftet gik anklagen på, at slovakken havde sagt "I don't like homos", inden han slog ministerens forlovede.

Manden har for længst udstået sin straf, og han har heller ikke været til stede tirsdag, mens sagen er blevet behandlet i landsretten.