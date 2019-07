Knivoverfald udløser forvaring og udvisning til tidligere dømt

En 45-årig mand er blevet idømt forvaring for at have stukket sin hustru i hendes venstre knæ og baglår med en køkkenkniv.

Samtidig er Cengiz Teker blevet udvist af Danmark med et indrejseforbud i 12 år.

Overfaldet skete 1. december 2018. Han overfaldt først kvinden ved at kaste en stol efter hende og efterfølgende skubbe hende ned i en sofa. Her stak han hende to gange med kniven.

I løbet af retssagen, der er ført ved Retten i Glostrup, er det kommet frem, at 45-årige Cengiz Teker på gerningstidspunktet var stukket af fra en psykiatrisk afdeling, hvor han var anbragt til behandling efter en tidligere dom.

Manden opholdt sig under flugten i november hos sin hustru i Herlev. Men 1. december gik det galt. Et voldsomt skænderi førte til, at han overfaldt hende.

Cengiz Teker har erkendt at have slået sin ægtefælle med den 20-25 centimeter lange køkkenkniv.

Anklagemyndigheden gik efter at få ham idømt forvaring. Teker er tidligere blevet idømt anbringelse til psykiatrisk behandling i forbindelse med et bankrøveri, han begik med sin bror i 2010.

Da de to blev dømt for røveriet i 2011, undgik begge brødre en udvisning. Men denne gang slipper Cengiz Teker altså ikke for at skulle rejse ud af landet til Tyrkiet.

Siden han var 16 år, er Cengiz Teker løbende blevet dømt for trusler, vold og røveri, oplyser Retten i Glostrup i en pressemeddelelse. Han er flere gange blevet mentalundersøgt, senest til brug for den aktuelle sag.

På baggrund af den seneste mentalundersøgelse udtalte Retslægerådet, at manden ikke er sindssyg, men at han i udtalt grad er præget af en personlighedsmæssig forstyrrelse.

Den indebærer nærliggende risiko for andres liv, legeme, helbred eller frihed, lyder det.

Det var et enigt nævningeting, der valgte at idømme Teker både forvaring og udvisning. Særligt blev der lagt vægt på de mange tidligere domme og materialet om mandens psykiske forstyrrelser.

Den 45-årige mand kom til Danmark som seksårig. Han er tyrkisk statsborger.

Han valgte at anke dommen på stedet i håb om at få vekslet forvaring til en almindelig fængselsstraf og at undgå udvisning.