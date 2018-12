Kloakmester dømt for to voldtægter med ti års mellemrum

Da en 33-årig kvinde i foråret gik til politiet og anmeldte, at hun var blevet voldtaget i Hornbæk Plantage, leverede hun et spor. Et spor, som ikke bare skulle opklare hendes egen sag, men også en ti år gammel voldtægtssag.

Torsdag har Retten i Helsingør idømt en 42-årig mand fem et halvt års fængsel for at stå bag de to voldtægter. En dom, som han ankede på stedet med krav om frifindelse.

På tøjet tilhørende den 33-årige kvinde, fandt retsgenetikerne et biologisk spor. En dna-analyse viste, at gerningsmanden var den samme som i en sag fra 2008.

Dengang blev en 17-årig pige overfaldet på en sti i Søsum i Nordsjælland. Gerningsmanden overfaldt hende bagfra og forgreb sig på hende seksuelt.

Også i Hornbæk Plantage blev offeret overfaldet bagfra og udsat for seksuelle overgreb. I begge sager truede gerningsmanden sine ofre til at makke ret.

Dna-sporet pegede på Stefan Bjerregaard Sørensen, der er uddannet kloakmester. Han har selv forklaret, at der i begge sager var tale om frivillig sex.

Kvindernes forklaring er blevet afgivet for lukkede døre. Det er normalt i voldtægtssager og sker for ikke at udsætte ofrene for en unødig krænkelse.

Det betyder imidlertid, at deres forklaringer ikke er tilgængelige, men Retten i Helsingør oplyser på sin hjemmeside, at kvindernes forklaringer fremstod som "troværdige og sammenhængende".

Og det er på den baggrund, at den 42-årige er blevet dømt.

Det er ikke første gang, at manden bliver dømt. Ifølge Ekstra Bladet blev det under retssagen oplyst, at manden i 1996 blev dømt for at have forgrebet sig på en seksårig pige på et toilet.

I 1999 blev han dømt for at have væltet en kvinde omkuld i en hæk og for at have holdt hende for munden.

De to sager udløste henholdsvis 60 dages betinget fængsel og 40 dages hæfte. Hæfte er en mildere form for frihedsberøvelse end fængsel, som blev afskaffet i 2001.