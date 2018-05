Kjersing Ringvej og rundkørslen over E20 Esbjerg N er atter farbar efter uheld

Uheld. Det skete tre trafikuheld i Esbjerg inden for kort tid onsdag eftermiddag. Politiet meddeler kl. 15.35, at der er ryddet op efter de to.

Politiet skrev tidligere i et opslag på Twitter om det ene, der var indtruffet på Kjersing Ringvej mellem E20 Esbjerg N og Ulvsundvej. Her var var vejen spærret på grund af et færdselsuheld.

-Det lød alvorligt i første omgang. En cyklist er ramt af en lastbil. Men den seneste melding lyder på, at det vist ikke er så alvorligt som først antaget, siger vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi, uden at uddybe det nærmere.

Der andet uheld skete i rundkørslen ved Esbjerg N. Hvad der skete her er endnu blevet oplyst fra politiets side, men oprydningen er afsluttet.

Det tredje uheld er sket på Stengårdsvej, hvor en person bil er kørt gennem nogle haver og har torpederet et hus.

Vi følger op på sagen.