Kassevogn ramte modkørende efter hasarderet overhaling og stak af

Varde: Politiet modtog torsdag kl. 15.00 en anmeldelse fra en noget chokeret kvinde, hvis bil var blevet ramt af nogle metalstænger, der strittede ud af en sort varevogn, der kørte i modsatte retning på Østre Omfartsvej.

Kassebilen var ved at overhale en anden bil, da den 36 årige kvinde fra Outrup kom kørende i modsatte retning. Der var ikke ret meget plads, så kassevognen fik med nød og næppe klemt sig ind, så den undgår at køre frontalt ind i kvindens bil.

Kassebilen havde noget hængende ud af en af sidedørene - formentlig nogle jernstænger, der ramte kvindens bil med så voldsom kraft, at hendes airbag blev udløst, og hun måtte standse.

Den sorte kassebil fortsatte uden af stoppe op, og derfor efterlyser politiet nu vidner, der har set ulykken eller kassevognen og kan hjælpe med flere detaljer.

- Kvinden var meget chokeret, så hun var ikke i stand til at fortælle om hverken kassevognen eller den bil, den overhalede, inden hendes bil blev ramt, siger varchef Erik Lindholdt, der oplyser, at kvinden var trukket helt ud i højre side af vejen, for at undgå at blive ramt: - Så det har været en ret vild overhaling føreren af kassevognen har lavet, siger vagtchefen, der gælder sig over, at det ikke gik værre, end det gjorde.

Politiet vil derfor gerne i kontakt med den bilist, der blev overhalet af kassevognen.

Den sorte kassevogn fortsatte i retning mod Esbjerg. Politiet ved ikke anden om den, end at den var sort. Derfor vil de gerne høre fra folk, som måske kan fortælle flere detaljer - f.eks. om bilen havde firmanavn eller andre mærker eller kendetegn. Har du oplysninger i sagen bedes du kontakte Syd- og Sønderjyllands Politi på 114.