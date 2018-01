Kæmpe politiopbud: Mænd skød mod person i frisørsalon

Syd- og Sønderjyllands Politi fik via 112 klokken 19.49 fredag aften en anmeldelse om, at der var blev affyret skud i en frisørsalon i Esbjerg.

Salonen ligger i Storegade 93, en af de store indfaldsveje til Esbjerg. Her havde vidner set to mænd klædt i hættetrøjer.

Den ene havde en pistol i hånden, rettede den mod en person i salonen og skød.

Derefter løb de to mænd ud til en bil og forsvandt i den ad Storegade mod øst.

Flere patruljer kom til stedet kort efter. Der er ikke fundet nogen kvæstede på stedet. Om eventuelle kvæstede er flygtet fra stedet, eller om ingen blev ramt, vides endnu ikke.

Det kan på nuværende tidspunkt ikke siges, om det skete er relateret til igangværende konflikter de kriminelle grupperinger i Esbjerg imellem.

Syd- og Sønderjyllands Politi beder eventuelle vidner eller andre, der mener at have oplysninger i sagen om at ringe på 114.

Indtil videre har Syd- og Sønderjyllands Politi ikke yderligere informationer eller kommentarer.