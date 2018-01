Jysk betjent blev opsøgt af sexkunder efter falsk annonce

Betjent fra Midt- og Vestjyllands Politi afviser at have misbrugt sin stilling over for mænd bag sexannonce.

En betjent fra Midt- og Vestjyllands Politi gik over stregen, da han opfordrede kolleger til at rette søgelyset mod to navngivne personer, som han selv havde anmeldt for at stå bag en falsk sexannonce.

Det mener Statsadvokaten, der har rejst tiltale mod betjenten.

- Jeg giver kage hver gang nogen snupper en af de to spasmagere for en ulovlighed, uanset om det er §54, euf, gået over for rødt lys eller andet. God fornøjelse (smiley), skrev betjenten i en e-mail til sine kolleger.

Han kom også med en anden opfordring:

- Der skal ransages og visiteres helt i bund oralt, analt samt i urinrøret.

Meldingen fra betjenten kom, efter at der var oprettet en falsk bordelannonce i betjentens navn.

- Hejsa frække fyre, vi er nyåbnet bordel i Viborg, her vil du føle dig velkommen, hed det i annoncen.

Det førte til, at flere sexkunder opsøgte adressen, hvor betjenten bor med sin kone og børn.

- Mændene ønskede sex med prostituerede og thaimassage, fortæller betjenten i retten.

Men han afviser, at det var derfor, at han rundsendte en opfordring til kollegerne om at være særlig opmærksom på de to mænd, som han mente stod bag annoncen.

- Det var en orientering til kolleger. Hvis man ved, at folk tager narko og kører bil samtidig, så bør man vel også handle på det. Derfor skrev jeg den mail, forklarer betjenten i retten.

Han arbejder i patruljetjenesten i Viborg, og han havde i tiden før den falske sexannonce haft en konfrontation med de to mænd.

Han snuppede den ene af mændene med kokain i underbukserne.

Den anden mand kendte han fra tidligere konflikter med politiet, forklarer han.

Derfor var det blot almindeligt politiarbejde, da han henledte kollegernes opmærksomhed på de to mænd, hævder han.

Betjenten erkender at have foretaget flere opslag på de to mænd i politiets registre. Men det skete også som led i det almindelige politiarbejde, siger han og afviser alle anklager om urent trav.

Den ene af de to mænd, som betjenten anmeldte for sexannoncen, er efterfølgende blevet dømt for forholdet.

Den jyske betjent har været suspenderet fra sit arbejde, siden der blev rejst tiltale mod ham i efteråret.

Hvis han findes skyldig i embedsmisbrug, risikerer han bøde eller fængsel op til fire måneder.