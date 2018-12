Julegæster er vendt hjem til 200 gennemrodede boliger

I takt med at flere familier vender hjem fra at have holdt jul hos venner eller familier rundt om i landet, stiger antallet af anmeldelser om indbrud.

Det er derfor ikke uventet, at politiet i løbet af 1. juledag fik besked om, at 207 hjem har haft ubudne gæster i løbet af julen.

Ifølge tal fra Rigspolitiet er antallet af juleindbrud på landsplan dermed løbet op i 621 fra 20. december til 26. december klokken 06.00.

- Folk er kommet hjem fra deres rejser hen over julen, så tallet er selvfølgelig steget i forhold til i går, hvor der blev anmeldt godt 100 indbrud, siger vagtchef Erik Skriver fra Rigspolitiets nationale situations- og operationscenter (Nisoc).

- I forhold til de sidste fire år er det fuldstændig sammenligneligt. Derfor er der ikke noget, der overrasker os i tallene, siger han.

Når Erik Skriver tager et kig i sin vejledende krystalkugle i form af statistikkerne, er forventningen, at antallet af anmeldelser vil tage et dyk i de kommende dage.

- Der var et markant fald både den 26. december i forhold til 1. juledag og så igen fra den 26. til 27. december sidste år. Så hvis vi skal tro på statistikken, så burde der ske et fald. Det er i hvert fald sket de seneste fire år, siger han.

Samlet set ligger årets juleindbrud lavere end sidste år, hvor der i samme periode kom 734 anmeldelser om gennemrodede hjem.

- Ethvert indbrud er jo et indbrud for meget. Men sammenlignet med tal fra 2017, der var et fint år, ligger vi på samme niveau i år. I forhold til rædselsåret 2015 ligger vi heldigvis stadig meget, meget langt under, siger Erik Skriver.

I 2015 lå niveauet for indbrud i julen cirka dobbelt så højt som i år.

Politiets opgørelse er baseret på anmeldelsestidspunktet - ikke på gerningstidspunktet.

For at danne et mere præcist helhedsbillede arbejder politiet derfor med en såkaldt juleperiode, som løber fra 25. december til 3. januar.

Først efter nytår vil det altså være muligt at sammenligne disse såkaldte juleperioder over de seneste år.