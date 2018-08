Mor og datter vil ikke fremlægge yderligere oplysninger om kreditkortkøb for at kunne vinde erstatningssag.

Janni Spies og Michala Kjær opgiver at få erstatning fra Aller og eks-Se og Hør-chef Kim Henningsen i tys-tys-sag. Deres pr-agent, Signe Sehested Lund, oplyser, at retssagen hæves.

Janni Spies og Michala Kjær vurderer, at de i en eventuel retssag vil skulle fremlægge en række oplysninger om brug af deres kreditkort. I hvert fald hvis de vil forbedre deres chance for at vinde.

- Dermed ville Michala og jeg udsætte os for det selv samme, som vi netop anlagde sag mod Aller og Kim Henningsen for at gøre, nemlig at videredistribuere personfølsomme oplysninger, siger Janni Spies i en pressemeddelelse.

Janni Spies og Michala Kjær var blandt en gruppe af kendte, som den såkaldte tys-tys-kilde sladrede om til Se og Hør. Kilden havde via kredikortudstederen Nets adgang til de kendtes kreditkorttransaktioner.

Det kostede tilbage i 2016 fængselsdomme til to tidligere Se og Hør-chefer og to tidligere journalister på ugebladet.

Sagen affødte erstatningskrav fra en lang række kendte, som mente, at de var berettiget til godtgørelse for såkaldt tort - altså for krænkelse af deres person og ære.

Én af sagerne har været behandlet i retten. EU-parlamentarikeren Morten Helveg-Petersen sagsøgte Aller, de tidligere Se og Hør-chefer Henrik Qvortrup og Kim Henningsen samt tys-tys-kilden. Kravet var 250.000 kroner.

Retten i Lyngby afgjorde i marts, at Helveg ikke får en krone. Til gengæld skal han i sagsomkostninger betale 170.000 kroner. Den sag har Helveg anket til Østre Landsret.

Janni Spies og Michala Kjær er fåmælte om deres bevæggrunde for at droppe sagen mod Aller og Kim Henningsen. Men en del af forklaringen kan muligvis findes i dommen fra Helveg-sagen.

Her fastslog retten, at Helveg ikke var blevet systematisk overvåget. Godt nok var der lækket fem-seks oplysninger om transaktioner, men det var altså ikke "systematisk".

Janni Spies og Michala Kjær henviser netop til, at de føler sig nødsaget til at fremlægge en lang række oplysninger om transaktioner for at kunne vinde sagen.

Det kunne tyde på, at der i deres sag er flere læk end den håndfuld, der var tale om i Helveg-sagen. Men det er altså ikke noget, som de to har oplyst.

Vi ved dog, at der alt i alt blev hacket 906 oplysninger om kreditkorttransaktioner i perioden 24. juni 2008 til 31. december 2011. Det kom frem i forbindelse med Se og Hør-retssagen i 2016.

Og i onsdagens pressemeddelelse står der, at Michala Kjær "angiveligt var en af de mest overvågede personer" i de tre år.

- Jeg synes, det er uanstændigt, at vi er blevet overvåget så intenst, som vi har erfaret, er tilfældet, siger Michala Kjær i pressemeddelelsen.

- At vi nu selv skal fremlægge yderligere dokumentation, som ikke tidligere har været offentligt tilgængelig, om kreditkorttransaktioner som bevis i sagen, tager jeg afstand fra, siger hun.

- Derfor er det rigtige at hæve sagen, men dermed ikke sagt, at de pågældendes handlinger ikke er dybt uacceptable.

Janni Spies og Michala Kjær forsøgte tilbage i september 2016 at få Retten i Glostrup til at forbyde pressen at skrive om de oplysninger om deres kreditkorttransaktioner, som måtte blive fremlagt i Se og Hør-sagen.

Det afviste dommer Mette Lyster Knudsen dog at gøre.