Tirsdag formiddag indleder Retten på Frederiksberg en sag mod to mænd, der er tiltalt for manddrab i Vanløse.

Det var jalousi, der startede en dødelig konflikt mellem en 18- og 35-årig mand i 2017.

Sådan forklarer den nu 19-årige unge mand ved Retten på Frederiksberg.

Retten har tirsdag formiddag indledt sagen mod to mænd, der er anklaget for et voldsomt drab på den 35-årige mand en decemberaften i Vanløse i 2017.

De to tiltalte på 19 og 57 år, der begge var hjemløse på gerningstidspunktet, er anklaget for gennem flere timer at have udsat offeret for vold og mishandling.

Ifølge den unge mand havde han kendt offeret i to år, da der 20. november opstår en konflikt mellem dem. Tiltaltes kæreste fortæller ham, at den 35-årige har forsøgt at komme i seng med hende.

- Jeg stoler normalt på pigen, når jeg er i et godt forhold. Men det gjorde jeg ikke her, forklarer tiltalte, som er kraftig af bygning og iført en grøn trøje i retten.

De to mænd kommer op at slås i offerets lejlighed, men tiltalte vælger at forlade lejligheden igen.

De har ikke kontakt med hinanden før drabsdagen 4. december, hvor tiltalte beslutter, at han vil tale ud med offeret. Desuden mangler han husly.

Han og den anden tiltalte, der er fra Grønland oprindeligt, tager derfor hjem til offerets bopæl i Vanløse.

Her hygger de sig med guitarmusik og alkohol. Men tiltalte finder i løbet af aftenen ud af, at den 35-årige har anmeldt ham for vold efter slåskampen i november.

- Det blev jeg sur over, for vi var faktisk lige gode om det, siger den unge mand.

Herefter eskalerede hele situationen, og den ellers hyggelige aften udviklede sig til en dødelig slåskamp.

Ifølge anklageskriftet udsatte begge tiltalte den 35-årige for adskillige knytnæveslag på krop og i hovedet, inden den unge mand slog offeret flere gange i ansigtet med et koben.

Den 57-årige mand er tiltalt for at have fastholdt offeret ved benene under slagene.

Dernæst stak den unge gerningsmand den 35-årige fire gange i venstre lår og to gange ryggen, lyder det i anklagerne mod ham. Ifølge obduktionsrapporten døde offeret af de to stik i ryggen.

Begge nægter sig skyldige i manddrab. Den 19-årige erkender vold med døde til følge. Den grønlandske mand ønsker frifindelse. Han påstår, at han ikke var i lejligheden, da de dødbringende knivstik blev påført.