Iraker begik afpresning i Mjølnerparken - undgår udvisning

En irakisk statsborger undgår at blive smidt ud af Danmark, efter at han begik afpresning mod en beboer i Mjølnerparken i København.

I en ankesag har Østre Landsret bestemt, at den 36-årige Hemen Abubaker Aref idømmes en betinget udvisning og fængsel i et år og ni måneder.

Afgørelsen er betydeligt mildere end den, som Københavns Byret nåede frem til i august sidste år. Her blev han udvist og straffet med fængsel i fem år og seks måneder.

Forskellen skyldes, at landsretten har frifundet manden for et hjemmerøveri.

Hemen Abubaker Aref er dog fundet skyldig i blandt andet at have udsat en anden beboer i bebyggelsen for afpresning. Offeret fik at vide, at han skulle betale 5000 kroner om ugen for at få lov til at blive boende.

Ifølge politiet har Aref været et såkaldt toneangivende medlem af banden Brothas, som netop tidligere har plaget Mjølnerparken. Selv har han dog afvist at have med banden at gøre.

Den dømte har boet i Danmark i godt 18 år og har to børn her.