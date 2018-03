Hjemmeværnsfolk er udstationeret til ventetid

Menig Hugo Olesen (t.v.) og oversergent Per Jørgensen (t.h.) sidder dagen i gennem klar til at rykke ud, hvis en ambulance får problemer med at komme frem . Inde i det store bæltekøretøj er der plads til de to hjemmeværnsfolk, to reddere og en patient. Foto: Cecilie Thusing Nielsen