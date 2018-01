Hele familien røg i abonnementsfælde

Flere danskere bliver snydt af abonnementsfælder.

Jeanet Jacobsen fra Lintrup mellem Vejen og Ribe faldt i februar over en annonce på Facebook med et godt tilbud på en øjenvippeserum fra firmaet Lashplus. Hvis hun var blandt de 100 første, der bestilte, fik hun produktet gratis. - Jeg skulle blot selv betale for fragten på 19 kroner. Jeg læste det hele igennem, og der var ingen bindinger, fortæller hun til Orientering på P1. Både hendes datter og hendes mor bestilte også serum fra samme webshop. - Det viste sig, at det var fup og fiduser, for der var en binding, som man ikke blev gjort opmærksom på, da jeg bestilte det, forklarer hun. Efter en måned fik hun en mail om, at der var en ny sending på vej. Og nu blev hun pludselig trukket 438 kroner. Det samme skete for hendes datter, mens hendes mors betalingskort var udløbet, så der kunne ikke trækkes yderligere penge.

Sådan fungerer abonnementsfælder 1. En kunde lokkes til at købe et produkt med sit betalingskort2. Nogle gange kommer produktet, andre gange gør det ikke.



3. Efter et stykke tid bliver der pludselig trukket et nyt beløb fra kundens konto.



4. Kunden opdager typisk først svindlen, når de ser noget unormalt på kontoen.



5. For at få pengene igen skal kunden først klage til webshoppen. Får de ikke pengene retur, skal de nu kontakte deres bank, for her at lave en indsigelse, for af den vej, at få pengene retur. Kan webshoppen fremvise, at der står abonnement et sted på siden, er det dog ikke altid sikkert, man kan få pengene retur. Der er mange der ikke gør indsigelse, og så beholder svindleren pengene. Hvis sagen skal efterforskes, skal den derudover meldes til politiet eller Forbrugerombudsmanden.

Typisk trick Hos bagmandspolitiet oplever de en stigning i sager om abonnementsfælder. - Vi får flere og flere anmeldelser ind om, at folk er kommet i økonomisk uføre ved at blive indfanget i de her abonnementsfælder, fortæller specialkonsulent Henrik Vestergaard hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Udviklingen bliver bakket op af tal fra Forbrugerombudsmanden. De modtog sidste år 440 klager over abonnementsfælder og fordelsklubber, hvilket er en stigning fra året før. Men der er et stort mørketal indenfor denne form for bedrageri. - Det er mit indtryk, at mange føler det lidt pinligt at vedkende, at man har ladet sig narre til at indrulle i sådan en abonnementsfælde, som man måske burde have gennemskuet. Derfor er det vores indtryk, at vi får vi ikke alle henvendelser, fortæller Henrik Vestergaard til Orientering på P1.