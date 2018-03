Hasarderet kørsel var årsag til uheld med alvorlig personskade

Augustenborg: En person måtte fredag ved 15-tiden flyves til behandling af et formodet nakkebrud på Odense Universitets Hospital, efter et trafikuheld på Landevejen (405) ved Augustenborg syd for Ketting. Her forsøgte en bilist, der kørte i nordlig retning ud af rundkørslen ved Stavensbølgade, at overhale en anden bil på Landevejen indenom. Da vejen snævrede ind fra to til en vognbane, blev den ene bil presset over i den modsatte vognbane, hvor den stødte frontalt ind i en modkørende bil.

Fire personer kom til skade ved uheldet. To blev sendt til traumecentret i Aabenraa til behandling for brud på brystben. Den tredje slap fra uheldet med andre, mindre kvæstelser.

Politiet spærrede Landevejen mens oprydningen stod på og en bilinspektør foretog opmålinger, hvilket var årsag til trafikale problemer på stedet i nogen tid.

Omkring klokken 16.25 kunne landevejen genåbnes.