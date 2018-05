Hasarderet kørsel endte mod husmur i rækkehushave

Esbjerg. En tilsyneladende hasarderet overhaling af en bus på Spangsbjerg Møllevej var årsag til, at en sort VW Golf onsdag eftermiddag drønede gennem flere haver, vædrede en hæk og torpederede en husvæg på et rækkehus på Stengårdsvej 195.

Vidner, der overværede episoden, siger til JydskeVestkysten, at den sorte Golf i forbindelse med overhalingen af bussen ville undgå et sammenstød med en modkørende bil, og derfor svingede i retning af Stengårdsvej - men endte med at pløje sig gennem flere haver.

Overhalingen skete ifølge vidnerne med meget høj hastighed og køreturen endte omkring 300 meter fra Spangsbjerg Møllevej, hvor bilen efter mødet med en hæk snurrede rundt om sig selv og ramte huset, der blev beskadiget.

Bilens fører stak efterfølgende af. Politiet efterlyser derfor manden, der beskrives som værende 20-21 år og af sydlandsk udseende. Han er muskuløs og er iført hvid Adidas T-shirt, sorte shorts og sorte sko.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi betegner man hændelsen som én persons hasarderet kørsel og sætter ikke umiddelbart hændelsen i forbindelse med den verserende bandekonflikt:

- Det er selvforskyldt og heldigt at det ikke går ud over andre. Vi har ingen oplysninger om, at der skulle have været nogen efter ham, siger vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi, der gerne vil høre fra folk, der overværede episoden.

Den sorte VW Golf er blevet ejerskiftet for nyligt, men politiet ved ikke med sikkerhed, hvem der kørte den, da uheldet indtraf.

Henvendelser til politiet kan ske ved at ringe 114.