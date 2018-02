Per Månson, der er leder af Haderslev Bibliotekerne, har haft gode erfaringer med at have vagter tilknyttet. Arkivfoto: Jacob Schultz

Tre ud af otte bibliotekschefer i Syd- og Sønderjylland oplever, at konfliktniveauet er steget de seneste fem år. Det viser en undersøgelse lavet af Slots- og Kulturstyrelsen. Det har fået flere biblioteker til at tilknytte vagter.

Ballade: Flere biblioteker melder om uro, hærværk og konflikter i åbningstiden. Det viser en rundspørge foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen til landets bibliotekschefer. Tre ud af otte bibliotekschefer i Syd- og Sønderjylland fortæller, at de har oplevet et øget niveau af uro og konflikter. Et af disse er Per Månson, der er bibliotekschef i Haderslev Kommune. - Ser man det over en lang årrække, er det blevet værre. Biblioteket er ikke længere det sted, der er stille og roligt, hvor man sidder med pænt foldede hænder, fortæller han. Biblioteket i Haderslev var det første hovedbibliotek i landet til at indføre ubemandet åbningstid, og siden da er niveauet af uro og konflikt steget. - Det er også steget i den bemandende åbningstid, så det hænger ikke nødvendigvis sammen på den måde. Jeg tror, det har noget med tiden at gøre, fortæller han. Løsningen har for Haderslev og flere andre sydjyske bibliotekers vedkommende været et samarbejde med vagter, der går runder på bibliotekerne og skrider ind, hvis det bliver nødvendigt. - Jeg synes, det er træls, men jeg synes også, det er rart, at vi kan styre det med, at vi har nogle samarbejdspartnere, der kan gøre, at vi kan holde det nede. Hvis vi stod med det alene, havde det ikke været sjovt. Det er en enorm tryghed at vide, at vi kan tilkalde en vagt, fortæller Per Månson.

Undersøgelsen



I alt har otte uf af ni bibliotekschefer i Syd- og Sønderjylland besvaret rundspørgen.

Bibliotekscheferne i Esbjerg (herunder Fanø), Kolding, Sønderborg, Varde og Vejen har oplevet et uændret niveau af uro og konflikter over de seneste 3-5 år.

Bibliotekschefer i Haderslev, Tønder og Aabenraa oplever et øget niveau af uro og konflikter.

Bibliotekschefen i Billund har ikke besvaret henvendelsen. Slots- og Kulturstyrelsen har for at besvare et kulturudvalgsspørgsmål foretaget en hurtig rundspørge blandt landets folkebibliotekschefer.

Mangler sted at være Et af de andre biblioteker, der også har vagter tilknyttet, er Kolding Bibliotek, hvor de i snit tilkalder vagten en til to gange i måneden. Her oplever bibliotekschefen, at uroen typisk hænger sammen med skolernes ferier: - Vi oplever under ferieperioder, at der kan være øget uro, og så kan der opstå hærværksting, fortæller Pia Friis. Forklaringen er ifølge bibliotekschefen i Aabenraa Kommune, at de unge mangler et sted at opholde sig. - Bibliotekerne er et sted, som er åbent for alle, og mangler man et sted, så er det egentligt forståeligt nok, at man gerne vil være her, fortæller Bente Mortensen.