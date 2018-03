Grupperinger stødte sammen igen: Audi torpederede to biler og flygtede fra stedet

Esbjerg: Kort efter klokken 16 tirsdag blev Syd- og Sønderjyllands Politi kaldt til et færdselsuheld på Nørregade i Esbjerg. Tre biler og yderligere en parkeret bil var involveret.

- De tre biler kørte og jagtede hinanden, virkede det til, fortæller én af avisens journalister, Jonas Kristensen, der overværede episoden.

Han fortæller, at de to forreste biler på et tidspunkt holder ind til siden på Nørregade, hvor de kører i østlig retning. Da de igen trækker ud for at køre videre, så hamrer den tredje bil - en sort Audi A4 - ind i bil nummer to - en grå Skoda - bagfra. Skodaen rammer derefter en parkeret bil, inden den fortsætter på tværs af vejbanen og ender i en lygtepæl, mens Audien fortsætter uden at stoppe op. Audien var ellers ifølge andre vidner på stedet ret smadret.

Den forreste bil - en grå Peugeot 406 - var allerede kørt fra stedet inden påkørslen.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter episoden.

- Vi mener, at det var forsætligt, at Audien kørte ind i Skodaen, og vi mener, at det kan relateres til de grupperinger, vi har ude i østbyen i Esbjerg. De har en kontrovers, som har medført de her sammenstød, fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.