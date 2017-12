Grise kan stadig være på fri fod efter transportuheld i landsdelen

Onsdag væltede to grisetransporter i Sønderjylland. Nogle grise måtte aflives, mens andre fortsat er savnet.

Betjente fra Syd- og Sønderjyllands Politi har onsdag haft travlt med at indfange løsslupne grise, efter at ikke bare en, men to grisetransporter væltede forskellige steder i kredsen.

Først gjaldt det en grisetransport med 500 12 ugers grise. Den væltede på Mommarkvej på Sydals klokken 11.49.

- Der er tale om en lastbil med anhænger, der kommer for langt ud i rabatten på en markvej. Anhængeren med de 500 grise vælter om på siden og lander på en mark, siger vagtchef Henrik Sønderskov.

- Bagporten går op, og grisene falder ud.

Politiet fik hjælp af brandvæsnet i Sønderborg til at indfange grisene, hvilket ifølge vagtchefen tog en del timer.

- De var ikke færdige før ud på eftermiddagen, siger han.

Henrik Sønderskov fortæller videre, at der var en dyrlæge på stedet, som måtte aflive nogle af grisene.

- Men hvor mange ved jeg ikke, siger han.

Om aftenen var den gal igen. Denne gang på Fogderupvej ved Bylderup Bov.

- Vi får anmeldelsen klokken 21.06, om at en lastbil med anhænger er væltet. Det ene hjulsæt kommer simpelthen for langt ud i rabatten, siger vagtchefen.

Lastbilen var læsset med 215 slagtesvin.

- 16 af dem døde enten på stedet eller måtte aflives af en dyrlæge, siger Henrik Sønderskov.

torsdag morgen fortæller han, at han ikke har fået melding om 14 store søer, der sent onsdag aften stadig var på fri fod.

- Så kører man i området er det en god idé, at udvise forsigtighed. Det kan godt give nogle grimme buler, hvis man støder ind i sådan en (en so, red). Hvis man spotter en so, må man meget gerne ringe til politiet på 114.