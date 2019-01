Glatføre sender biler på afveje rundt om i landet

Kør forsigtigt.

Sådan lyder meldingen fra flere vagtchefer rundt om i landet, efter at flere biler er kørt af sporet på grund af vejret.

Der har både været voldsomme sammenstød og små ulykker, lyder det fra Vejdirektoratet lørdag.

- Det generelle billede her i dag er desværre, at der er en del biler, der er kørt af vejen, siger vagthavende Rune Johansen.

- Der er risiko for pletvis glatte veje og især de her skiftende temperaturer med varme samtidig med, at det også fryser, gør, at der er rigtig våde og kolde vejbaner, tilføjer han.

En person har mistet livet, efter at to biler stødte frontalt sammen ved Grindsted i det sydlige Jylland lørdag. Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi kan årsagen formentlig være relateret til vejens forhold som følge af temperaturen.

Men rent vejrmæssigt har Nordjylland været hårdest ramt i morgentimerne lørdag, påpeger Rune Johansen.

Omkring klokken 08.40 lørdag morgen skred en lastbil ud på motorvej E45 i sydgående retning ved Haverslev i Nordjylland.

Lastbilen ramte autoværnet i midterrabatten og spærrede en vognbane. Ingen kom til skade, og vejbanen blev efter kort tid åbnet igen.

På Fyn endte to biler tidligere lørdag i grøftekanten i Fåborg og Nyborg, hvor der også er meldinger om glatte veje, fortæller vagtchef Kenneth Taanquist.

Vagtchefen tilføjer, at også en saltspreder væltede om på siden midt i Odense. Heller ikke her kom nogen til skade.

Også i Midt- og Vestjylland har politiet set enkelte biler i grøften. I Nordsjælland lå også et køretøj tidligere med bunden i vejret i grøften formentlig forsaget af glat føre.

Ifølge Vejdirektoratet ser sneen dog ud til at stilne af i den nordlige del af landet, mens det fortsætter andre steder.

- Der er noget sne, som er gået i land på den nordvestlige del af Sjælland ved Kalundborg og ind mod Holbæk og videre ind mod Roskilde og hovedstaden.

- Der skal man altså også være opmærksom på, at der falder sne, siger den vagthavende Rune Johansen.