Gerningsmænd på fri fod efter hjemmerøveri

Politiet er på jagt efter to gerningsmænd bag et hjemmerøveri på Lolland fredag morgen.

En 42-årig mand blev fredag morgen udsat for et røveri i sit hjem på Godstedvej ved Øster Ulslev på Lolland.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at den 42-årige mand blev opsøgt omkring klokken 5 af to personer, som med en økse truede sig til et mindre kontantbeløb.

Gerningsmændene flygtede herefter fra stedet, og den 42-årige kontaktede politiet.

I pressemeddelelsen skriver politiet, at gerningsmændene formentlig ankom til stedet i et køretøj, men der er ikke yderligere oplysninger om køretøjet eller om, hvor de kørte hen efter røveriet.

Gerningsmændene er angiveligt en mand og en kvinde. Manden beskrives som omkring 40 år, ikke etnisk dansk og cirka 195 centimeter høj. Han er fedladen af bygning og har halvlangt hår.

Kvinden beskrives som cirka 25-30 år, omkring 150-160 centimeter høj. Ofret husker hende som almindelig af bygning med mellemlangt, sort hår.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.