Genstand kastet mod bilister på Amagermotorvejen

Kort før midnat natten til onsdag blev der kastet en genstand mod bilister på Amagermotorvejen ved Avedøre. På en gangbro blev der set i hvert fald to personer, oplyser politiet.

Muligvis er der tale om en mursten. I hvert fald blev der på vejbanen fundet stykker fra en gul mursten.

Ingen blev ramt ved episoden, som politiet fik anmeldelse om godt ti minutter før midnat.

En bilist har fortalt politiet, at han så mindst to personer oppe på gangbroen, som ligger et par hundrede meter før afkørsel 21 til Avedøre Holme, oplyser Københavns Vestegns Politi. Bilisten kørte væk fra Amager og i retning mod Avedøre.

Politikommissær Ole Nielsen håber på, at politiet får tip om sagen.

- Det er en alvorlig forbrydelse af udsætte andres liv og førlighed for fare, straffen kan være hård, og jeg vil opfordre alle, som har set noget på stedet eller i øvrigt har kendskab til hændelsen om at henvende sig, udtaler han i en pressemeddelelse.

De fundne stykker mursten er nu til nærmere undersøgelse.