En af dem, der var udsat for overgreb af en behandler i Silkeborg, var under 15 år, skriver Midtjyllands Avis.

En 51-årig behandler fra Silkeborg er fundet skyldig i en række seksuelle overgreb på otte kvinder og en pige, der var under 15 år.

Overgrebene er sket i forbindelse med hans virke som fysioterapeut i det tidligere City Motion på Godthåbsvej i Silkeborg. Det skriver Midtjyllands Avis.

Behandleren får et år og ni måneders fængsel ved byretten i Viborg. Han mister samtidig retten til at udføre behandlinger.

Ifølge avisen er han i tre tilfælde dømt for voldtægt, hvor det ene af forholdene vedrører fuldbyrdet samleje. Han er også fundet skyldig i en lang række blufærdighedskrænkelser af kvinderne.

Krænkelserne fandt sted i en periode mellem 2011 og frem til marts i 2017.

Anklager Claus Benner havde forud for dommen krævet to til to og et halvt års fængsel til fysioterapeuten.

Han lagde blandt andet kvindernes troværdighed i de forklaringer, de havde afgivet i retten, til grund.

- Flere fortæller, at tiltalte blandt andet stod med erigeret lem og gned sig op ad dem. Hvorfor skulle de fortælle det, hvis det ikke er sket, sagde han ifølge Midtjyllands Avis i sin procedure i byretten i Viborg.