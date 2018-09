Fuld polak er fundet på motorvej efter timelang eftersøgning

En polsk far forsvandt søndag fra sin familie nær Billund. Ti timer senere blev han fundet 31 kilometer væk.

En 56-årig polsk mand forsvandt søndag eftermiddag fra sin familie under en udflugt i Hejnsvig nær Billund. Ti timer senere blev han fundet 31 kilometer derfra på en motorvejsstrækning ved Esbjerg.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

- Manden er ude at plukke svampe med sin søn og svigerdatter, da han pludselig er væk. Sønnen og svigerdatteren leder efter ham i flere timer, før de kontakter os klokken 21.30, fortæller vagtchef Jørn Bystrup.

Politiet sætter en eftersøgning i gang, men det er en borger, der klokken 02.07 opdager manden gående i nødsporet på Esbjergmotorvejen.

- Bilisten har faktisk allerede set manden fire timer forinden i nærheden af det sted, hvor han forsvandt fra. Men det er først, da han ser ham gå på motorvejen, at han tænker, noget er galt og kontakter os, siger vagtchefen.

Da politiet når frem otte minutter senere, kan betjentene konstatere, at den 56-årige mand er stærkt beruset.

- Manden er fuld, men uskadt, og han er nu hjemme hos sin familie igen, siger Jørn Bystrup.

Den 56-årige mand taler kun polsk, og det er endnu ikke lykkes politiet at blive klogere på hans færden, eller hvordan han er endt på motorvejen 31 kilometer væk. Men man formoder, at han er gået hele vejen.

Politiet vurderer, at manden ikke har udsat andre for fare, og han slipper derfor for en sigtelse.