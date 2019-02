Fragtskib med fuld kaptajn går på grund ved Langeland

Ingen kom heldigvis til skade, da et knap 85 meter langt fragtskib torsdag aften gik på grund ud for Langeland.

Bag skibets ror stod en 49-årig russisk kaptajn, og han er formentlig en af årsagerne til, at skibet sejlede galt.

- En af de medvirkende årsager til, at skibet gik på grund, er, at den 49-årige kaptajn var beruset, siger vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede.

Kaptajnen skal afhøres af politiet i løbet af formiddagen.

Skibet "Eems Carrier" gik på grund kort efter klokken 21.30 ved Spodsbjerg. Fragtskibet sejler under hollandsk flag. Det måler 85 meter i længden og er knap 11 meter bredt.

I første omgang lykkedes det kaptajnen at få skibet rykket fri, men han blev tvunget til at kaste anker.

- Han får besked om at lægge sig. Man er jo nødt til at undersøge, om der er hul i skibet, inden han sejler videre med et muligt hul i bunden.

- Der kunne jo sprede sig noget, og det ville være svært at kontrollere efterfølgende, siger Lars Thede.

Der er dog ikke tegn på, at skibet lækker, oplyser Forsvarets Operationscenter.

- Vi har haft et miljøskib ude at kigge for at se, om der siver olie ud. Der er umiddelbart ikke konstateret læk, siger orlogskaptajn og vagthavende officer S.F. Olsen.

Han fortæller, at det forholdsvis ofte sker, at et skib går på grund.

- De danske farvande er vanskelige at navigere i, så det sker flere gange om året, lyder det.

Fragtskibet vil blive sejlet til Nakskov, når det bliver frigivet. Det vil formentlig ske i løbet af fredagen.

Den russiske kaptajn kan til gengæld risikere at skulle bruge længere tid i Danmark.

- Han er lige nu sigtet for overtrædelse af søloven som følge af spiritussejlads, siger vagtchef Lars Thede.

- Han kan blive løsladt, han kan få en administrativ udvisning, eller han kan blive varetægtsfængslet. Men det er op til juristerne. Det kommer an på, hvor mange lovovertrædelser der er blevet begået, siger han.