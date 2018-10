Anklagemyndighedens forestilling om, hvad der må røbes om PET's arbejde, er alt for højhalset, mener advokat.

Både statens sikkerhed og vigtige alliancer med udenlandske myndigheder kan være i fare, hvis nuværende og tidligere ansatte i Politiets Efterretningstjeneste (PET) ikke passer på.

Ikke desto mindre er det slet ikke sådan, at de intet må sige om deres virke.

Det synspunkt præsenterer advokat Lars Kjeldsen onsdag i Københavns Byret. Her er hans opgave at forsvare den tidligere PET-chef Jakob Scharf, der er tiltalt for omfattende anklager om brud på tavshedspligten.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at hvis man arbejder i PET, skal man tie stille om alt operativt. Jeg har en anden opfattelse, siger advokaten.

- Det er slet ikke sådan, at vi mener, at sluserne skal åbnes op. Man skal være forsigtig, og man skal være påpasselig. Vi mener bare godt, at man må sige noget, lyder det videre.

Sagen mod Scharf er en konsekvens af hans medvirken i bogen "Syv år for PET". Ikke mindre end 28 steder i bogen er det anklagemyndighedens opfattelse, at den tidligere PET-chef på forskellig vis har krydset den kriminelle kridtstreg.

For eksempel skulle Scharf have holdt mund om, hvordan en "excentrisk sikkerhedschef" - sådan omtales han i bogen - fra en af golfstaterne trak Scharf med ud i et baglokale, hvor kvælerslanger i terrarier blev fodret med levende mus.

Ifølge anklagemyndigheden er den beretning en videregivelse af "fortrolige oplysninger om PET's samarbejdspartnere", hedder det i anklageskriftet.

Andre passager i bogen drejer sig om konkrete metoder, som bruges i efterforskningen, eller hvordan PET i det hele taget agerer. Det gælder blandt andet, hvad PET skal spille på, når man forsøger at rekruttere ekstremister.

Men ifølge advokat Lars Kjeldsen er anklagerne alt for abstrakte. Efter hans opfattelse skal det i langt højere grad kunne sandsynliggøres, at udtalelserne faktisk har forvoldt skade, eller at de som minimum kan betegnes som sensitive.

- Jeg er ikke enig i, at det til domfældelse er nok at påpege, at der er en eller anden fjerntliggende risiko for rigets sikkerhed, fordi Jakob Scharf har sagt sådan eller sådan. Der skal noget mere håndfast på bordet, siger advokaten.

Står det til anklagemyndigheden, skal Jakob Scharf idømmes fængsel for sine påståede brud på tavshedspligten.

Onsdagens retsmøde er sagens andet. I alt har Københavns Byret afsat 15 dage til sagen. Dommen ventes 28. november.