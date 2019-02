Forsker om terror i hjemmet: Kan være et oprør mod ægteskab

En ung kvinde fra Pakistan er omdrejningspunkt i en sag om årelang mishandling, som fredag har nået sin foreløbige afslutning.

Kvindens tidligere mand - Rehman Majeed - er ved Retten i Glostrup blevet idømt seks års fængsel for i en periode på knap fem år igen og igen at have slået, sparket og voldtaget sin kone i deres hjem i Danmark.

Men selv om sagen er faldet ud til kvindens fordel, ser fremtiden langt fra lys ud for hende. Ifølge anklager i sagen Morten Frederiksen har en stor del af hendes egen familie, der bor i Pakistan, brudt kontakten med hende.

Det er sket, efter at hun har forladt sin mand. Parret blev gift i Pakistan i 2011. Ægteskabet var arrangeret af deres forældre.

Ifølge forsker Yvonne Mørck, der beskæftiger sig med multikulturalisme og kønsligestilling på Roskilde Universitet, kan en skilsmisse kaste stor skam over en familie i traditionsprægede samfund som det pakistanske.

Samtidig kan det være svært for både unge mænd og kvinder at sige fra over for deres forældre, hvis forældrene forsøger at tvinge dem ind i et ægteskab. Og det kan føre til problematiske forhold.

- Det kan være lettere at gøre oprør mod konen, som en mand ikke vil have, end at gøre oprør mod forældrene. For der er en meget stor loyalitet i familier fra ikkevestlige lande som Pakistan, siger Yvonne Mørck.

Kvinden, der i dag er 28 år, bor på en hemmelig adresse i Danmark for sin egen sikkerheds skyld, har anklageren i sagen fortalt. Hun risikerer at blive sendt ud af landet, fordi hun ikke har opholdstilladelse i Danmark.

Kvinden slap ud af sit voldelige forhold, da det lykkedes hende i februar 2018 at flygte fra sit hjem og sammen med sin søster, der var på besøg fra udlandet, at møde op på politigården i Albertslund.

Netop det at anmelde en mand for vold er en stor udfordring for mange kvinder, der lever i voldelige forhold, fortæller formand for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, Niels Christian Barkholt.

Kvinderne har ofte brug for en særlig støtte til at komme ud af et skadeligt forhold og gå videre med deres sag til politiet.

- Der findes mænd, som oplever, at de har deres ret til at opdrage børnene og behandle kvinden på en bestemt måde, som indebærer vold.

- Det er forbudt i Danmark, og det kan straffes. Men det kræver, at kvinden bryder ud af det og får hjælp og bliver i stand til at anmelde det, siger Niels Christian Barkholt.

Han efterlyser flere tilbud til kvinder, der er udsat for vold såvel som social kontrol i hjemmet.

Et sted at starte er i kommunerne, hvor organisationen gerne så, at der blev oprettet beredskaber, der kan hjælpe de udsatte kvinder, så der er hjælp at hente over hele landet.

Manden - Rehman Majeed - der er dømt i den aktuelle sag om mishandling og voldtægter har gennem sagen nægtet sig skyldig og har anket dommen.